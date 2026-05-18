山形県内各地で真夏日を観測したきょう、熱中症の疑いで２人が救急搬送されました。 消防によりますと、きょう午前１１時５０分ごろ、遊佐町で７３歳の女性が、果樹園で作業中に具合が悪くなり、一時的に意識を失って倒れたということです。症状は軽症とみられています。 また、寒河江市ではきょう午後０時４０分ごろ、散歩中に８２歳の男性の足がつり、転倒し動けなくなったということです。症状は中等症ということです。 暑さ