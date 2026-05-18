防府市できょう歩行者が横断歩道を渡る際にドライバーに示すハンドサイン運動を広めていこうというキャンペーンが行われました。この催しはきょう（18日）から5日間、県内各地で行われます。防府天満宮前では横断歩道を渡る歩行者を対象に警察や地域のボランティアらがハンドサイン運動を呼びかけたり啓発グッズを配ったりしました。（警察が歩行者にグッズを配布）「信号機のない交差点を渡るときに手をあげてもらい