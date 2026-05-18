周南市役所を訪れたのは山口支部に所属する下関市出身の福田柊人選手23歳と岩国市出身の田中きら選手19歳です。福田選手は現役オートレーサーの父・義久さんの影響で小さい頃から「レーサー」という職業に憧れていました。福田選手は身長が低く、体重が軽い体格を生かせるボートレーサーに魅力を感じ、九州共立大学を卒業後に養成所に入りました。一方、田中選手は高校3年生の時