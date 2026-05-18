アメリカ軍の空母艦載機部隊が今月7日から硫黄島で行っていたFCLPについて国は今月16日に終了したと岩国市に伝えました。アメリカ軍岩国基地は訓練の予備施設に指定されていましたが今回は使用されませんでした。陸上模擬着艦訓練＝FCLPは空母艦載機のパイロットが陸上の滑走路を空母に見立てて離着陸を繰り返す訓練で今月7日から小笠原諸島の硫黄島で行われていました。岩国市によりますときょう（18日）午後防衛省中国四国防衛局