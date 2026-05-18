気象情報です。 こちらは18日午後6時30分ごろの長崎市の様子です。 陽は傾いてきましたが、気温は24℃とまだまだ日中の暑さは残っています。 18日は県内ほとんどのところで7月並みの気温となりました。 日中の最高気温が最も高かったのは島原市で、30.6℃を記録し真夏日に。 大村市や対馬市厳原でも30℃に迫る暑さとなりました。 19日も日中は日差しが強く蒸し暑くなりそうです。 ▽19日(火)の天気図