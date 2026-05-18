県の「省エネ家電等購入支援事業」は、エネルギー価格の高騰を受け、家計の費用負担の軽減を図ろうと今年度新たに取り組むものです。個人がエアコン、冷蔵庫、テレビ、LED照明器具、高効率給湯器の5品目のうち一定の省エネ基準を満たした製品を県内の店舗で購入した際、電子マネーか商品券を受け取ることができます。（通販は対象外）県内に本店がある電気・工務店を「地域協力店」とし、この「地域協力店」で購入した