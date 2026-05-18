気温30℃超えの真夏日も観測され始め、エアコンを使う機会が増えてくる季節ですが、いま「エアコンの2027年問題」が注目されています。来年＝2027年4月以降、エアコンの省エネ基準が強化されることに伴い、現在の基準の製品が徐々に減っていくとみられているのです。新たな基準を満たすモデルは、省エネ性能が高く電気代が抑えられる一方で、販売価格が上がる可能性もあります。「値上がり前に、買った方がいいのか」…気にする人