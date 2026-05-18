長崎市でのり面が崩壊した国道の全面通行止めが18日に解除され、片側交互通行に切り替わりました。 梅雨時期を前に、県は緊急点検を行っています。 （近隣住民） 「こうやって(開通)してくれたら最高。病院に行くのに困っていた」 （近隣住民） 「喜んでいる。家族が病院に行かないといけないので」 18日に全面通行止めが解除され、片側交互通行となったのは、長崎市以下宿町の国道499号です。