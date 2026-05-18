◆春季高校野球関東大会▽準々決勝浦和学院１２―２東京学館浦安＝８回コールド＝（１８日・ＺＯＺＯマリン）浦和学院（埼玉１位）が、１９安打１２得点の猛攻で東京学館浦安（千葉２位）を下し、４強入りを決めた。「９番・中堅」で先発した城間琥珀外野手（３年）が、自身初という５打数５安打１打点の大暴れ。「自分の中では９番ではなく（１番へとつなぐ）０番打者というイメージ」という意識通りの活躍で打線を勢いづけ