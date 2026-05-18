ミュージシャンで俳優の石橋凌と女優の原田美枝子の娘で女優の石橋静河が、ドレス姿でファンを魅了している。１８日までにインスタグラムで「映画『ナギダイアリー』カンヌでたくさんの人があたたかく迎えてくれました！ありがとうございました」と感謝をつづると、ドレス姿を披露。ドレスはボディーラインがあらわになったタイトデザイン、首元はアメリカンスリーブになっており美肌があらわになっている。この投稿にファン