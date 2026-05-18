5度目のワールドカップに臨むサッカー、長友佑都選手（39）。長友佑都選手：自信を持って魂持って、日本だけでなく世界巻き込んで戦いますので見ていてください！6月に開幕するワールドカップでアジア初の5大会連続メンバー入りを果たした長友佑都選手。妻でタレントの平愛理さんら家族も登場し、パパの快挙を祝いました。すると、出番が終わってしまい少し消化不良の長男が、前回大会で長友選手が行っていた“ブラボーポーズ”を