茂木敏充外相は18日、ブラジルのビエイラ外相と第1回戦略対話を東京都内で開いた。世界有数の産油国で、レアアース（希土類）を豊富に埋蔵するブラジルと経済安全保障分野での連携を確認。南米の関税同盟、南部共同市場（メルコスル）と日本の経済連携協定（EPA）交渉入りの是非を巡っても意見交換する見通し。ブラジルは、新興・途上国「グローバルサウス」の筆頭格で、中国やロシアなど主要新興国で構成する「BRICS」に加盟