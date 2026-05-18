北海道は18日、10代前半の少女への不同意わいせつ容疑で12日に逮捕された岩見沢児童相談所の20代の男について、児相に就職する前、児童にわいせつ行為をしたとの情報が道民から寄せられていたと発表した。情報は関係部局で共有されず、男は4月1日付で採用された。北海道保健福祉部は「不祥事につながり得る事案は情報共有を徹底し、再発防止に努める」としている。情報と逮捕事案が一致するかどうかは明らかにしていない。逮