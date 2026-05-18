サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）の監督に就任した狩野倫久（みちひさ）氏（４９）が１８日、東京都内で記者会見し、「最大の目標は２０２７年ブラジル・ワールドカップ（Ｗ杯）優勝。アグレッシブで躍動感あるフットボールでチャレンジしていく」と抱負を述べた。また、元男子代表ＤＦの内田篤人氏（３８）と、１１年女子Ｗ杯優勝メンバーの近賀ゆかり氏（４２）がコーチに就任することも発表された。２人は南アフリ