日本サッカー協会（JFA）の山本昌邦技術委員長（68）が18日、W杯北中米大会に臨む日本代表メンバーから負傷の影響で外れたMF南野拓実（31＝モナコ）がサポート役でチーム帯同が正式に決まったと明かした。東京都内で開かれた技術委員会後、報道陣の取材に応じ「（所属の）モナコとコミュニケーションを取り、了承をいただいた。チームのトレーニングには参加しないが、メンターとして選手をサポートしてもらう」と説明。「彼の