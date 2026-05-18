プロ野球評論家の金村義明氏が１８日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、北中米ワールドカップ（Ｗ杯）に挑む日本代表について見解を示した。１５日のメンバー発表会見も映像で確認。「ＷＢＣの次はサッカーですよ。森保監督、ちょっと涙目やったね、発表する時。もっと（世界で）通用する選手が（他にも）おるのにという、人の良さが会見に出てたね」と振り返った。海外組が中心となった日本代表は「