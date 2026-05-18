俳優の橋本愛（３０）が１８日、都内で行われた主演映画「祝山」（６月１２日公開）の完成披露上映会に、共演の石川恋（３２）、久保田紗友（２６）らと登壇した。映画は禁忌の潜む山に足を踏み入れた人たちが、少しずつ変貌していくホラー映画。物語にちなんで「最近、変化したこと」を問われると橋本は、今年に入って髪をバッサリとショートヘアにしたことを挙げ「ボーイッシュなテイストが自分の精神性にもフィットしていて