栃木県の住宅に16歳の少年4人が押し入り女性が殺害された強盗殺人事件で、“指示役”とみられる20代夫婦も逮捕。夫婦は「自分たちは関係ない」という趣旨の供述をし、容疑を否認していることが分かりました。栃木・上三川町の住宅に高校生の少年4人が押し入り、住人の富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件。リポート：指示役とされる男が今、身柄送致の車両に乗り込みました。体を揺らしながら、うつむき加減で歩くフードと