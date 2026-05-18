優勝を果たした横浜商大の選手ら＝関東学院大ギオンパーク神奈川大学野球春季リーグ最終週最終日は１８日、関東学院大ギオンパークで３回戦１試合が行われ、関東大が神奈川大を３−２で下して２勝１敗とし、勝ち点３で３位になった。横浜商大が既に２０１１年春以来７度目の優勝を決めている。２位以下は桐蔭横浜大、関東大、神大、神奈川工大、松蔭大の順。商大は６月８日開幕の全日本選手権に出場する。６位の松蔭大は３０日