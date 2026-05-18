【モデルプレス＝2026/05/18】佐野勇斗（M!LK）が5月18日、東京・中池袋公園にて行われた映画『トイ・ストーリー５』（7月3日全国劇場公開／配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）声優発表イベントに登場。US本社のオーディションを振り返った。【写真】人気アイドルが声優務める「トイ・ストーリー」新キャラ◆佐野勇斗“大ファン”「トイ・ストーリー」声優抜擢に歓喜おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのな