『超かぐや姫！』劇中でプロゲーマーグループとしてツクヨミに登場する「Black onyX（ブラックオニキス）」。圧倒的な人気を誇り、かぐやたちに立ちはだかる通称・黒鬼を演じた、入野自由さん、内田雄馬さん、松岡禎丞さんにご登場いただき、黒鬼や本作の魅力について語っていただきました。3人でのインタビューは実は今回が初めて。webでは、本誌（anan 2495号）に載せきれなかった内容も追加したロングバージョンでお届け。新た