酒に酔って車を運転し事故を起こしたとして、およそ1か月後、福岡県大牟田市の会社員の男が逮捕されました。男は「自宅で飲んでいただけで、車の運転はしていません」と容疑を否認しています。警察によりますと、4月24日午後11時すぎ、福岡県大牟田市笹原町で「運転手はお酒臭くて、事故を起こして立ち去ろうとしている」と事故の音を聞いて現場を確認した人から110番通報がありました。通報した人は、男が車を運転して立ち去り、