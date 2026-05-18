「フライライン」と呼ぶ911の象徴的なルーフラインを採用 ポルシェ・カイエン・ターボ・クーペ・エレクトリック｜Porsche Cayenne Turbo Coupé Electric ポルシェの電動SUV「カイエン・エレクトリック」にクーペモデルが加わった。カイエン・クーペ・エレクトリックは、堂々とした存在感と、通称「フライライン」と呼ばれる911の象徴的なルーフラインを兼ね備えている。クーペ