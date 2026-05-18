初夏の訪れとともに、Eggs ’n Thingsからメロン好きにはたまらない期間限定メニューが登場♡2026年5月22日（金）から6月24日（水）まで、『プレミアムメロンパンケーキ』をはじめ、爽やかなドリンクや食べ応え抜群のエグスンベネディクトが販売されます。旬のメロンを贅沢に使用したスイーツはもちろん、食事系メニューまで楽しめる、今だけの特別なラインアップに注目です。 メロン尽くしの贅沢