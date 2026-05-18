中国国防省は先週開かれた米中首脳会談を踏まえ、アメリカ軍との意思疎通と対話を強化していく方針を明らかにしました。中国国防省の報道官は18日の会見で、中国軍とアメリカ軍の関係発展について、「両国の共通利益に適うだけでなく、国際社会全体の普遍的な期待でもある」と主張。そのうえで、▼両国首脳が結んだ重要な共通認識を着実に履行、▼互いの核心的利益と重大な懸念事項を尊重、▼意思疎通と対話を強化し対立を抑えて管