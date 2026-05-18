日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長（６１）が１８日、都内で記者会見を行った。来年５月に行われるＢＭＸレーシングのワールドマスターズゲームズに出場することを明かした。「ひとつのスポーツをやってきたＪＯＣという組織のひとりとして、普及活動だったり選手の育成をするだけではなく、自らが健康寿命の延伸であったり、アスリートとして参加する１人の人間として現場を見るというのが重要だと思う」と語った