5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が18日、東京・中池袋公園で行われたディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）声優発表イベントに登場。『トイ・ストーリー』に親しんできたこれまでを振り返った。【全身ショット】キャライメージ？爽やかなパンツ姿の佐野勇斗今作でハイテクおもちゃ“スマーティー・パンツ”の日本語吹替版声優を務めることが発表された佐野は、かね