全国今年初猛暑日にきょう（月）は、高気圧の勢力が強く、西日本から東北にかけて晴れて、気温が上昇しました。全国900あまりの観測地点のうち、西日本から東日本を中心とする313地点で最高気温が30℃以上の真夏日となりました。【CGでみる】木曜日から金曜日にかけては気温が急降下中でも、兵庫県の豊岡や大分県の日田では、ともに最高気温が35.3℃となり、全国で今年初めての猛暑日となりました。あすの天気あす（火）は高気圧に