アフリカ中部のコンゴ民主共和国などで広がるエボラ出血熱について、国立健康危機管理研究機構は１８日、感染が広がっている地域と日本の間では人の往来が限定的なため、「日本の一般市民が感染する確率は低い」との評価を発表した。エボラ出血熱は、感染者の血液や体液との接触を通じて感染する。発熱や筋肉痛の症状が出て、重篤化して亡くなることもある。コンゴ民主共和国などで８０人超が死亡した可能性があり、世界保健機