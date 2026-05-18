楽天は１７日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。１６日のソフトバンク戦（楽天モバイル最強パーク）で行われた元乃木坂４６で女優・久保史緒里のセレモニアルピッチの様子を投稿した。登板前はリリーフの鈴木翔天投手と津留崎大成投手が指導役。ボールの握り方などを教えた鈴木は「言うことがなかった。今日はストライク投げてくれると思います」と太鼓判。津留崎は「前回は内が教えてワンバン。僕と翔天さんで教えて、今