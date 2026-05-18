俳優内藤剛志（70）が18日、都内で、主演する「劇場版『旅人検視官道場修作』」（兼〓涼介監督、6月12日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。BS日テレで放送の本格サスペンスシリーズを映画化。内藤は「テレビ版は1時間半で、映画は2時間を目指したので、（プラスされた）30分をどうするか。テレビでやれないことをやれる30分をいただいた」と話した。松山市などがロケ地となっており、ロケ終わりに必ず出演者、スタッフ全