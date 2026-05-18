台湾メディアのCNEWS匯流新聞網は14日、仕事の幸福度に関して日本と米国の間に大きな違いが見られるとする記事を掲載した。記事によると、高給が必ずしも幸福につながるわけではない。働く人の幸福度を真に左右する重要な要素は、日々の仕事を楽しんでいるかどうかであることが、ギャラップの最新のグローバル調査で分かった。2020年から25年にかけて149カ国の35万人超の成人就業者を対象に行われた調査では、仕事を楽しんでいる人