カナダ公衆衛生庁（PHAC）が現地時間5月17日、「ハンタウイルスの集団感染が発生したクルーズ船『MVホンディウス』から下船し、ブリティッシュコロンビア州で隔離観察されているカナダ人乗客の1人がハンタウイルスのアンデス株感染は陽性と判定された」と発表しました。判定は同国の国立微生物学研究所（NML）が検体に対する再検査をおこなって下されたものです。同患者は14日に発熱や頭痛の軽い症状を訴えて病院に搬送されました