アメリカのプロレス団体WWE所属のNARAKU（元EVIL）選手は5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。同じくWWE所属のイヨ・スカイ選手との結婚を公表し、祝福の声が寄せられています。【画像全文＆写真】NARAKU（元EVIL）＆イヨ・スカイが結婚「WWE所属の日本人レスラー夫婦って初じゃない？」NARAKU選手は、1枚のテキスト画像と2枚の写真を投稿。「私事ではございますが、この度、WWE所属のNARAKU（元・EVIL）と、同じくWWE所属のIYO