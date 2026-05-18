過去最大規模の612社が出展！ うち世界初公開の製品は23件公益社団法人自動車技術会は2026年5月14日、「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」を5月27日〜29日の3日間、パシフィコ横浜（横浜市西区）で開催すると発表しました。人とくるまのテクノロジー展（通称：人テク）を主催する自動車技術会は、“学術文化の振興および産業経済の発展ならびに国民生活の向上に寄与すること”を目的として構成された学術団体です。