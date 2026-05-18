きゃりーぱみゅぱみゅが、デビュー15周年を記念し、自身主催の音楽フェス『PAMYU FES ～Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary～』（PAMYU FES）を8月22日に神奈川 ぴあアリーナMMにて開催する。 （関連：きゃりーぱみゅぱみゅは全てを糧に表現を続けるポップとリアリティの共存、無二の世界を届けた出産後初ワンマン） 本イベントには、新しい学校のリーダーズ、氣志團、