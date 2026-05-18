BUMP OF CHICKENの楽曲を使用したプラネタリウム「流れ星を探して feat．BUMP OF CHICKEN」が、7月3日（金）から、エンタテインメントプラネタリウム施設“コニカミノルタプラネタリウム”全5館で実施される。【写真】有楽町と押上は立体音響システムを導入！プラネタリウムの詳細■オリジナルグッズも販売予定今回開催される「流れ星を探して feat．BUMP OF CHICKEN」は、流れ星を主役に、季節ごとの星空や流星群の見つけ方