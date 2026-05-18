群馬テレビは１８日、新しい社長に、堀越正史副社長が来月就任する人事を発表しました。 これは１８日に開かれた群馬テレビの取締役会で承認されたものです。 堀越正史新社長は１９６４年生まれの６２歳。１９８２年に群馬県庁に入庁し、秘書課長や危機管理監などを歴任しました。その後、２０２４年４月に群馬テレビに入り、６月からは副社長を務めています。 ２０２３年１２月から社長を務めていた中川伸一郎社長は、特別