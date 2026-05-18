群馬県高崎市倉渕町ゆかりの武将小栗上野介の家臣一族の悲劇を悼むために建立された「姉妹観音」の移設が完了し、１８日に現地説明会が開かれました。 幼い子ども２人が寄り添って立つ姉妹観音は、江戸時代末期の幕臣小栗上野介忠順が高崎の倉渕地域で処刑された際に、家来の子どもたちが逃げる途中で命を落としたことを偲んで作られたものです。 １９９３年に、約１キロメートル離れた川の上流に建てられましたが、周辺