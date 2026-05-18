美容を学ぶ専門学校生を対象にしたヘアスタイリングや着物の着付けなどの技術を競うコンクールが、群馬県前橋市で開かれました。 このコンクールは、県美容業生活衛生同業組合が毎年開いているものです。学生の部には前橋市石関町の県美容学園の２年生全員が参加し、１８日は、スタイリングやネイルアートなど６つの競技で５５人が腕を競い合いました。 日本髪のスタイリングの競技では、左右のバランスなど