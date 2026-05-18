日本サッカー協会（JFA）が５月18日、狩野倫久氏のなでしこジャパン監督就任会見を実施した。その序盤、突然のアナウンスがなされた。JFA会長の宮本恒靖氏、JFA女子委員長の今泉守正氏に続いて、狩野監督が挨拶をしている最中だった。49歳の新指揮官は「強い覚悟を持ってこの仕事を引き受けさせていただきました」と決意を示した後、「また、」と話題を変え、こう伝えたのだ。「新たに内田篤人コーチ、近賀ゆかりコーチ、佐野