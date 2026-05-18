フェイエノールトのエースストライカー、上田綺世は25ゴールでシーズン終了。日本人として初、アジア人として２人目のオランダリーグ得点王に輝いた。すでに2位（＝来季のチャンピオンズリーグ・リーグフェイズ進出）が決まり、最終節のPECズウォーレ戦が消化試合になったことから、心身ともに疲労を溜めた上田とDF渡辺剛は遠征に帯同せず。ひと足早く、ワールドカップにフォーカスすることになった。試合後、ロビン・ファン