明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は17日、地域リーグラウンドのホーム最終戦で「ヴィッセル神戸」と対戦しました。 大迫や武藤ら、日本代表経験者を豊富にそろえる神戸との試合は、前回対戦のリベンジがかかる一戦です。 V・ファーレンは、7試合ぶりに先発起用されたマテウスがみせます。 前半21分、カウンターからドリブルで相手ゴール前まで運ぶと、クロスに合わ