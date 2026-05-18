世界の植物を展示しているのが2025年に誕生した安田女子大学の理工学部です。新入生を迎え、魅力的なプロジェクトに取り組む2年目の学部を訪ねました。船をイメージしたスタイリッシュな建物は、安田女子大学の新2号館です。この春から、理工学部の授業や研究に使用しています。生物科学科のガイダンス。新入生たちに真新しい校舎を案内するのは、2年生の先輩たちです。■安田女子大学・生物科学科2年新部 遥 さん「