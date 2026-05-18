雲仙・普賢岳の大火砕流から6月3日で35年となります。 島原市の被災現場で清掃活動が行われ、地元の中学生が初めて参加しました。 清掃活動は北上木場農業研修所跡や当時、報道陣が取材拠点としていた「定点」周辺で行われ、参加者は冒頭に黙とうを捧げました。 1991年6月3日に起きた大火砕流では43人が犠牲となりました。 清掃活動には地元の消防団員や報道関係者など約120人が参加し、今年初めて