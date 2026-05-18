リニューアルから間もなく1か月を迎える呉市の大和ミュージアムは、来館者が1700万人となりセレモニーが開かれました。1700万人目の来館者となったのは、大阪から訪れた竹林さん家族で、戸髙館長から記念品と年間パスポートが手渡されました。■1700万人目の来館者竹林 秋響 さん「最高です、とにかくうれしいです。戦争の残酷さとか、今、自分が生きていられるありがたみを知りたいです。」