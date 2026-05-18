広島サンフレッチェレジーナのアンバサダーを務めていた近賀ゆかりさんが退任し、なでしこジャパンのコーチに就任することが発表されました。2011年のワールドカップ優勝に貢献した近賀さん。今度は代表コーチとして世界一を目指します。なでしこジャパンは11月の広島での試合開催が決まっているので、そこで姿を見られるのを楽しみにしましょう。【2026年5月18日 放送】