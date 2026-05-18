16日に諫早市で、小学校1年生から3年生までの児童を対象にしたサッカー大会が開かれました 県サッカー協会や明治安田生命が主催したサッカー大会。 普段、試合に出ることが少ない小学校低学年の子どもたちに、のびのびとサッカーを楽しんでもらおうと初めて開かれました。 県内29のチームから約200人が参加し、6ブロックに分かれてリーグ戦を行いましたが、審判は置かず、順