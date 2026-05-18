17日に行われた大阪市議会議員の西区補欠選挙で、維新の新人・栗田裕也氏が自民候補にわずか163票差で競り勝ちました。 【写真を見る】市議選補選“勝利”を受けて…吉村氏が明らかにした「条件付き出馬意向」の内容 この勝利を受け、大阪府知事である維新の吉村洋文代表は来春の府知事選に出馬する意向を表明。ただし『選挙と同じ日に都構想の住民投票を行うこと』を「条件」としました。 この条件は身内であるはずの「維新の