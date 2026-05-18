11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、西洸人、藤牧京介、松田迅※田島将吾は腰痛のため欠席）が18日、都内で8thシングル「PULSE」リリース記念イベント『PREMIUM AFTER PARTY Feel my PULSE』を開催。メンバーのメロいひと言に歓声が上がった。【集合ショット】かっこいい！個性溢れるジャケット姿で登場したIN